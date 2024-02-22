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Татарстан – республика достижений 22 февраля 2024 13:07

Минниханов рассказал Путину, как Татарстан делится опытом работы ОЭЗ с Россией и миром

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Экономические зоны Татарстана, успешный опыт их работы уже стали примером для российских регионов. Также республика делится своими наработками с зарубежными коллегами, рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Раис РТ Рустам Минниханов.

«Очень хорошо работают наши особые экономические зоны: «Алабуга», «Иннополис». Они являются даже примером, вот сейчас они и в регионах России – КИП «Мастер» представлен, в Узбекистане наши коллеги приглашают нас, мы с ними работаем», – объяснил руководитель республики.

#Татарстан – республика достижений #Владимир Путин
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