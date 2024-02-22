Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов рассказал Путину, как Татарстан делится опытом работы ОЭЗ с Россией и миром
Экономические зоны Татарстана, успешный опыт их работы уже стали примером для российских регионов. Также республика делится своими наработками с зарубежными коллегами, рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Раис РТ Рустам Минниханов.
«Очень хорошо работают наши особые экономические зоны: «Алабуга», «Иннополис». Они являются даже примером, вот сейчас они и в регионах России – КИП «Мастер» представлен, в Узбекистане наши коллеги приглашают нас, мы с ними работаем», – объяснил руководитель республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»