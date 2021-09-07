Минниханов рассказал подросткам Нижнекамска о своей мечте освоить электроскейтборд

Итоги первого этапа строительства экстрим-парка в Нижнекамске проконтролировал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он пообщался с подростками и рассказал им о своих увлечениях в сфере уличных видов спорта.

«У меня электрическая доска есть, я хочу эту доску освоить. По воде на доске я умею кататься, а вот на этой пока нет», — сказал Минниханов.

Ребята поблагодарили Президента РТ за новую спортивную площадку. «Для нас это очень важное событие в городе, постройка нового скейтпарка открывает нам новые возможности, и мы будем продвигать экстремальные виды спорта в массы», — сказал один из молодых спортсменов.

Минниханов положительно оценил инициативность ребят.

«Вперед», — подбодрил молодых спортсменов руководитель республики.

В ходе рабочей поездки в Нижнекамск Президент Татарстана дал старт строительству двух объектов образования и осмотрел ряд городских объектов.

Экстрим-парк строит казанская фирма Legato Sports Architecture. Здесь оборудована площадка для катания на скейтбордах, роликах и самокатах, а также двухэтажная смотровая площадка. На втором этапе в экстрим-парке планируют построить тренировочную зону, тренажерную площадку, пункт проката спортинвентаря и заведения общепита.