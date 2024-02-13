Минниханов рассказал об итогах программы «Земский доктор» в Пестречинском районе

В Татарстане реализуются восемь федеральных программ национального проекта «Здравоохранение». Об итогах одной из них — «Земский доктор/фельдшер» — в своем телеграм-канале рассказал Раис республики Рустам Минниханов.

Он отметил, что благодаря программе больницы одного только Пестречинского района пополнились на 45 врачей и пять фельдшеров скорой помощи. Истории одного из специалистов — акушера-гинеколога Аллы Ибрагимовой, переехавшей из Казани, посвящено видео, прикрепленное к записи. Сейчас специалист работает в Пестречинской Центральной районной больнице.

«Пациенты на селе, особенно в отдаленных районах, они очень нуждаются в грамотных квалифицированных врачах», – рассказала героиня ролика.

Она подчеркнула, что сейчас в здравоохранении много квалифицированных специалистов с опытом, которые готовы работать в сельской местности. Благодаря поддержке государства они получили такую возможность – выплаты позволяют им забыть о бытовой стороне вопроса и сосредоточить внимание на пациентах. «Когда государство нас в этом поддерживает, это вдвойне приятно. Легче работается», – заметила Ибрагимова.

«Все участники программы получают от государства единовременные выплаты от 500 тыс. до 1,5 млн рублей», — напомнил Минниханов.

На конец 2023 года укомплектованность штатных должностей в междучреждениях Татарстана достигла 94%. Ожидается, что в этом году в программе примут участие еще 127 специалистов.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.