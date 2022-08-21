Минниханов рассказал об активном продвижении гольфа в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил XII благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента РТ, организованный на территории гольф-клуба «Свияжские холмы». Он заявил об активном продвижении этого вида спорта в регионе, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Искренне рад приветствовать всех на этом турнире. Хочу пожелать вам хорошей игры и высоких результатов», — обратился Президент РТ к участникам состязаний.

«Гольф — вид спорта, который мы активно продвигаем. Мы открываем новую академию гольфа, построили второе специализированное поле. В следующем году данное соревнование пройдет в том числе и на новой площадке», — подчеркнул Минниханов.

Соревнования проходили под Казанью 20 и 21 августа. В первый день был организован индивидуальный турнир, во второй — командный этап (по четыре человека) в формате скрембл с учетом командного гандикапа. При этом по итогам каждого дня проводился розыгрыш трех призовых мест и вручались памятные призы за победы в специальных номинациях.

Турнир проводится при поддержке казанской бесплатной семейной гостиницы «Семья вместе» и является благотворительным. В 2021 году благодаря спонсорам и участникам удалось собрать более 3,2 млн рублей.

Все собранные средства были направлены на поддержку «Дома Роналда Макдоналда», теперь ставшего благотворительным фондом «Семья вместе». Фонд содержит бесплатную семейную гостиницу для родителей, дети которых проходят длительное лечение в ДРКБ.