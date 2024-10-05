Минниханов рассказал о возрождении в Челнах традиции вечерних танцев «Пятачок»

Фото: © «Шәһри Чаллы»

В Набережных Челнах возобновилась традиция вечерних танцев «Пятачок». Об этом в своем Telegram-канале рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В Набережных Челнах возродили старую добрую традицию — вечерние танцы „Пятачок“. В годы строительства КАМАЗа молодежь собиралась на площади, танцевали под баян. Знакомились, создавали семьи», — отметил Раис РТ.

По словам Минниханова, редакции газеты «Шәһри Чаллы» удалось собрать в одном из парков Автограда около 4 тыс. человек. «Шәп булган бу (в переводе с татарского — „Это здорово“)», — подчеркнул он.

Как пишет газета «Шәһри Чаллы», танцевальный вечер состоялся в четверг, 3 октября, в челнинском парке Победы. Перед собравшимися выступили народный артист РТ ИлСаф, звезды эстрады Альфина Азгамова и Рафис Калимуллин, заслуженный артист РТ Ильнур Гумеров, дуэт Айгуль и Ришата Шайхетдиновых, аккордеонистка Фаниля Салихова.

Артисты также помогали определять лучших танцоров из числа пришедших на мероприятие. Выбранные представители публики поднимались на сцену и исполняли татарские песни. В подарок они получали серебряные моменты от спонсора события. Признанный главным победителем Фанис Мухаметзянов из Рыбно-Слободского района РТ получил годовую подписку на «Шәһри Чаллы».

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.