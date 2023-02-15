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Минниханов рассказал о визите в кадетскую школу-интернат имени Конева в Черемшане
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Черемшане посетил кадетскую школу – интернат имени Героя Советского Союза Ивана Никитича Конева. Он пообщался с ребятами и отметил, что именно в таких школах воспитываются настоящие патриоты, и многие из них сейчас принимают участие в военной спецоперации.
«Символично, что наша встреча проходит в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Среди доблестных участников специальной военной операции есть и ребята из Черемшанского района, в том числе воспитанники вашей кадетской школы», – отметил Раис республики.
Сегодня в школе обучаются 153 воспитанника в семи классах – это кадеты из Татарстана, Самарской области, Удмуртии.
«Ребята растут настоящими патриотами и искренне любят свою Родину. Киләчәгебез – балаларда!», – написал Раис РТ в своем телеграм-канале.
Школа-интернат им.Конева работает с 2008 года. За 14 лет работы она выпустила 433 воспитанника, многие из которых продолжили обучение в военных училищах страны.
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