Минниханов рассказал о визите в кадетскую школу-интернат имени Конева в Черемшане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Черемшане посетил кадетскую школу – интернат имени Героя Советского Союза Ивана Никитича Конева. Он пообщался с ребятами и отметил, что именно в таких школах воспитываются настоящие патриоты, и многие из них сейчас принимают участие в военной спецоперации.

«Символично, что наша встреча проходит в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Среди доблестных участников специальной военной операции есть и ребята из Черемшанского района, в том числе воспитанники вашей кадетской школы», – отметил Раис республики.

Сегодня в школе обучаются 153 воспитанника в семи классах – это кадеты из Татарстана, Самарской области, Удмуртии.

«Ребята растут настоящими патриотами и искренне любят свою Родину. Киләчәгебез – балаларда!», – написал Раис РТ в своем телеграм-канале.

Школа-интернат им.Конева работает с 2008 года. За 14 лет работы она выпустила 433 воспитанника, многие из которых продолжили обучение в военных училищах страны.