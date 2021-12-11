Минниханов заявил о росте числа заражений гриппом и ОРВИ в Татарстане

В последнее время в Татарстане отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако ситуация с гриппом и ОРВИ, наоборот, ухудшается. Так, в ноябре в неделю регистрировалось около 27 тыс. заболевших, а в декабре еженедельный показатель поднялся до 30 тыс. человек. Такими данными на совещании в Доме Правительства РТ поделился Президент республики Рустам Минниханов.

Руководитель РТ отметил, что эпидемиологический порог оказался превышен как среди взрослого населения, так и школьников. И если в прошлом году вакцинацию от гриппа прошли 60% татарстанцев, то в 2021-м показатель наполовину ниже — 30%. Прививку можно сделать до 15 декабря.

Тем не менее большего роста заболеваемости в школах помогают избежать утренние фильтры, доказавшие свою эффективность. Лишь за последние сутки в образовательные учреждения не были допущены 503 ученика. Однако ряд районов, заметил Рустам Минниханов, считают утренние фильтры лишь формальностью. Это, к примеру, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Муслюмовский и другие районы.

Из-за случаев ОРВИ и гриппа на разобщении находятся 280 классов в 16 районах Татарстана. Такая мера также эффективна для борьбы с ростом заболеваемости.

Также для профилактики заболеваний необходимо проводить все новогодние праздники и мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

«Это не прихоть — это сохранение здоровья взрослых и детей», — подчеркнул он и напомнил, что ответственность за подготовку и организацию мероприятий главы муниципалитетов.