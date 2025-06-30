Минниханов рассказал о росте товарооборота и новых проектах Татарстана со странами ОИС

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что членство России в Организации исламского сотрудничества (ОИС) и активное участие республики в этой организации дали весомые экономические преимущества и расширили горизонты международного сотрудничества. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов отметил, что за последний год объем товарооборота Татарстана со странами-участниками ОИС увеличился на 38%, достигнув примерно 8 миллиардов долларов. Наибольший вклад внесли поставки продукции нефтяной, химической и машиностроительной отраслей, а также экспорт продуктов питания и текстиля.

Он подчеркнул, что республика стала более привлекательной для инвесторов из мусульманских стран благодаря укреплению межгосударственных связей и участию в бизнес-миссиях и международных форумах. Эти мероприятия дали возможность татарстанским компаниям выйти на новые рынки и наладить устойчивые партнёрские отношения.

«Среди примеров инвестиционного сотрудничества – производство автомобилей AURUS при участии арабского фонда Tawazun, сотрудничество с эмиратской инвестиционной компанией Emaar Properties, взаимодействие с малайзийской компанией Maharani в нефтегазовой и нефтехимической сфере», – отметил Минниханов.

Также он сообщил, что турецкие компании инвестировали в экономику Татарстана порядка 2 миллиардов долларов. В регионе действуют более десяти турецких производств, а татарстанские компании участвуют в реализации крупных проектов в Турции в сфере энергетики и нефтехимии.

Кроме того, активную инвестиционную деятельность ведут татарстанские бизнес-структуры в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане и Азербайджане – в этих странах реализуются промышленные проекты при участии республики.