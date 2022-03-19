Минниханов рассказал о работе предприятий РТ и мерах поддержки в условиях санкций

фото: пресс-служба Президента РТ

В Татарстане продолжится реализация всех запланированных федеральных и региональных проектов. Их финансирование будет осуществляться в полном объеме, заверил на совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин ранее принял решение о продолжении реализации всех стратегических целей и национальных задач на период до 2030 года. Для поддержки регионов каждому из них предоставляется отсрочка по кредитам, своя кредитная линия, сохраняются объемы инфраструктурных бюджетных кредитов. «Правительству республики и главам муниципальных образований следует организовать работу по реализации поставленных руководством страны задач», — приводит слова руководителя РТ его пресс-служба.

Рустам Минниханов отметил, что государством принят и ряд конкретных шагов для поддержки граждан и отраслей экономики, в том числе по соцзащите граждан, материнства, детства, семей с детьми, а также льготное субсидирование МСП и другие.

В части потребительского рынка стоит задача повысить доступность и расширить ассортимент товаров первой необходимости, лекарственных препаратов и медизделий. В этой связи экспортерам необходимо повысить объемы товаров для внутреннего рынка. Контролем ситуации занимаются Правительство, ФАС и руководство регионов.

Президент Татарстана отметил, что уже побывал на некоторых предприятиях РТ, где ознакомился с состоянием их дел. Это в том числе «Татхимфармпрепараты», тепличный комбинат «Майский», распределительные центры X5 Retail Group и ТМК Групп. По словам Рустама Минниханова, все они работают стабильно, перебоев не наблюдается.

В заключение он добавил, что в распределительных центрах крупных торговых сетей «продукция есть в наличии, в достаточном объеме. Все эти организации играют важную роль в обеспечении граждан товарами первой необходимости. Работают стабильно, без перебоев».