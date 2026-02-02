news_header_top
Экономика 2 февраля 2026 11:50

Минниханов рассказал о работе ОЭЗ Татарстана бывшему министру торговли Омана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках международного форума Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Генерального управления экономических и свободных зон Султаната Оман, бывшим министром торговли, промышленности и инвестиций Омана Кайсом бен Мухаммедом Аль-Юсефом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Кайс бен Мухаммед Аль-Юсеф поблагодарил Раиса республики за визит и за представленную делегацию Татарстана. В ходе встречи Минниханов рассказал о работе особых экономических зон республики и пригласил к сотрудничеству.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он предложил участникам форума ознакомиться с потенциалом Татарстана, приняв участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Собеседник отметил, что с удовольствием посетит Татарстан и проявляет интерес к сотрудничеству. Он подчеркнул, что знаком с форумом, знает о поддержке мероприятия Президентом России Владимиром Путиным и высоко оценивает деловую репутацию Минниханова, назвав его человеком слова и железной воли.

#оэз #Рустам Минниханов #Оман
