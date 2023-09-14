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Руc Тат
Общество 14 сентября 2023 12:42

Минниханов рассказал о присутствовавшей на оглашении послания Госсовету «бабе Тае»

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Минниханов рассказал о присутствовавшей на оглашении послания Госсовету «бабе Тае»
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

На оглашении послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ присутствовала Таисия Балаева из Бугульмы, на свои средства приобретшая для участников специальной военной операции автомобиль УАЗ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель республики.

«В нашей республике живут отзывчивые люди. Сегодня на ежегодное послание <…> мы пригласили Таисию Балаеву, в Бугульме ее называют баба Тая. Пенсионерка купила и передала нашим военнослужащим в зону СВО машину УАЗ. Низкий Вам поклон», — написал Минниханов, сопроводив публикацию фотографией татарстанки.

#Рустам Минниханов
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