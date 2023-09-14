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Минниханов рассказал о присутствовавшей на оглашении послания Госсовету «бабе Тае»
На оглашении послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ присутствовала Таисия Балаева из Бугульмы, на свои средства приобретшая для участников специальной военной операции автомобиль УАЗ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель республики.
«В нашей республике живут отзывчивые люди. Сегодня на ежегодное послание <…> мы пригласили Таисию Балаеву, в Бугульме ее называют баба Тая. Пенсионерка купила и передала нашим военнослужащим в зону СВО машину УАЗ. Низкий Вам поклон», — написал Минниханов, сопроводив публикацию фотографией татарстанки.
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