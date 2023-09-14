Минниханов рассказал о присутствовавшей на оглашении послания Госсовету «бабе Тае»

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

На оглашении послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ присутствовала Таисия Балаева из Бугульмы, на свои средства приобретшая для участников специальной военной операции автомобиль УАЗ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель республики.

«В нашей республике живут отзывчивые люди. Сегодня на ежегодное послание <…> мы пригласили Таисию Балаеву, в Бугульме ее называют баба Тая. Пенсионерка купила и передала нашим военнослужащим в зону СВО машину УАЗ. Низкий Вам поклон», — написал Минниханов, сопроводив публикацию фотографией татарстанки.