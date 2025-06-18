Минниханов рассказал о потенциале экономических связей Татарстана и Туркменистана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На полях Петербургского международного экономического форума Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел переговоры с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе встречи Минниханов выразил признательность Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за внимание к развитию отношений между Туркменистаном и Татарстаном в контексте двусторонних российско-туркменских связей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он отметил, что два народа объединяют исторические и культурные узы, а также устойчивые торгово-экономические контакты. По его словам, в Туркменистане на протяжении многих лет успешно работают татарстанские компании, включая КАМАЗ, КВЗ, Зеленодольский завод имени Горького, КЭР-Холдинг и Эйдос.

Минниханов напомнил, что по итогам 2024 года объем товарооборота между Татарстаном и Туркменистаном превысил 39 млн долларов.

«На наш взгляд, необходимо придать большую динамику нашему экономическому взаимодействию. Есть немалый потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка, транспортировка газа, автомобиле-, авиа-, судостроение, поставка химической продукции», – подчеркнул Рустам Минниханов.