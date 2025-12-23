Минниханов рассказал о подготовке к реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО

Вопросы реабилитации участников специальной военной операции после возвращения из зоны боевых действий относятся в том числе и к сфере ответственности руководства Татарстана. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

«На самом деле мы понимаем, что дальнейшая судьба бойцов после победы будет нашей ответственностью. Мы к этому готовимся», – заявил Минниханов.

Он отметил, что в Татарстане из более чем 3 тыс. ветеранов СВО около 7-8% снова подписали контракт, более 400 – пока лечатся и свыше 2 тыс. уже трудоустроены.

«В каждодневном ручном режиме эту тему ведем. Каждый муниципалитет в этих процессах задействован. Нам, во-первых, надо трудоустроить [ветеранов], нам нужны психологические центры, нам нужны реабилитации. Вопросов много, но оттуда разные люди будут возвращаться», – пояснил Раис РТ.

«Всё будет зависеть от нас. У нас огромный некомплект в правоохранительной системе. Особенно Росгвардия, МВД. Сейчас нам надо вот эти моменты проработать. Конечно, было бы очень неплохо, если бы мы могли их туда устроить», – подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана добавил, что не видел примеров предприятий в республике, где бы к теме трудоустройства экс-бойцов СВО относилось небрежно. «Это наша каждодневная совместная работа. Они же войну прошли. Это опытные люди, и, конечно, к ним надо очень бережно и правильно относиться», – сказал он.

Кроме того, Раис РТ высказал мнение, что среди ветеранов очень много одаренных лидеров, которые могли бы быть полезными в муниципальных, поселенческих и республиканских органах власти.

«Ну, и будем двигать наших ребят, бойцов, на федеральный уровень тоже. Все у нас – герои на площади с флагом, а вот с автоматом выйти против врага – пока еще не все такое могут», – заключил Рустам Минниханов.