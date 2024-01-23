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Минниханов рассказал о поддержке молодых ученых в Татарстане по нацпроекту
Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в Татарстане развернута поддержка молодых ученых. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Раис республики Рустам Минниханов.
В пример он привел кандидата технических наук, лауреата премии президента России в области науки и инноваций Ирека Мухаматдинова. Молодой ученый разработал катализатор, который необходим при добыче нефти.
«Поддержка таких ученых, как Ирек, возможна благодаря национальному проекту „Наука и университеты“. В Татарстане в рамках федеральной программы развернута сеть новых лабораторий под руководством перспективных молодых ученых», — написал Раис.
На средства национального проекта в регионе создаются все условия для исследовательской деятельности молодых специалистов. «Татарстанда фәнне үстерүгә җитди игътибар бирелә (Развитию науки в Татарстане уделяется серьезное внимание.)», — заключил Минниханов.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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