©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов рассказал о планах по строительству в Казани новой площадки для сельхозярмарок
О планах по строительству новой площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок в казанском ЖК «Салават купере» рассказал сегодня на отчетной сессии Казгордумы Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Принято решение о строительстве новой площадки для фермеров в микрорайоне „Салават купере“. Ее ввод необходимо обеспечить в кратчайшее время», – поручил руководитель республики.
Минниханов отметил, что сельскохозяйственные ярмарки пользуются большой популярностью среди горожан. «В прошлом году было организовано 22 ярмарочных дня на 15 площадках Казани, на которых реализовано продукции на 1,4 млрд рублей», – уточнил он.
Раис РТ также поблагодарил сельчан за обеспечение горожан качественной и доступной продукцией.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»