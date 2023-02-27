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Руc Тат
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Экономика 27 февраля 2023 11:44

Минниханов рассказал о планах по строительству в Казани новой площадки для сельхозярмарок

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О планах по строительству новой площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок в казанском ЖК «Салават купере» рассказал сегодня на отчетной сессии Казгордумы Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Принято решение о строительстве новой площадки для фермеров в микрорайоне „Салават купере“. Ее ввод необходимо обеспечить в кратчайшее время», – поручил руководитель республики.

Минниханов отметил, что сельскохозяйственные ярмарки пользуются большой популярностью среди горожан. «В прошлом году было организовано 22 ярмарочных дня на 15 площадках Казани, на которых реализовано продукции на 1,4 млрд рублей», – уточнил он.

Раис РТ также поблагодарил сельчан за обеспечение горожан качественной и доступной продукцией.

#сельскохозяйственные ярмарки #сельхозярмарки #Рустам Минниханов #сессия казгордумы
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