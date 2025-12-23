Минниханов рассказал о планах открыть Торговое представительство Татарстана в Омане

Планами по открытию Торгового представительства Татарстана в Омане поделился сегодня Раис РТ Рустам Минниханов в ходе пресс-конференции по итогам 2025 года.

«Исламский мир от России не отвернулся. Если взять товарооборот, практически половина приходится на страны ОИС. Оман для нас тоже интересен, мы намерены открыть там торговое представительство. В Омане мы активизируемся в ближайшее время», – заявил Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что желание сотрудничать есть с обеих сторон, «но есть моменты, которые нас иногда сдерживают».

«Мы хотим продвигать нашу продукцию в страны исламского мира. Сотрудничество в различных сферах, таких как туризм, спорт и культура, и создание совместных проектов для нас очень интересно. Но вы должны понимать, что арабский мир работает [также] с США и Европой, и не все наши желания сразу получаются», – добавил Минниханов.