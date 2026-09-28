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Экономика 28 сентября 2026 10:34

Минниханов рассказал о новых направлениях развития машиностроения Татарстана

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В машиностроении Татарстана продолжается работа по импортозамещению критически важных компонентов и внедрению инновационных технологий, в том числе на основе водорода. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету республики.

По его словам, на рынок выводится продукция на новой санкционно устойчивой компонентной базе.

В Татарстане также развивается производство электробусов, которые уже эксплуатируются в Москве и других российских городах. Кроме того, расширяется линейка бытовой техники и других видов продукции.

#ПосланиеМинниханова2026 #Рустам Минниханов #машиностроение
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