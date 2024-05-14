Минниханов рассказал о новом никах-центре в комплексе «Туган авылым»

О важности создания условий для сохранения традиций заявил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов после посещения национального комплекса «Туган авылым» в Казани. В своем телеграм-канале он поделился фото нескольких локаций площадки.

«Посетили национальный комплекс „Туган авылым“. Это теперь не только центр притяжения для туристов, тут открыли никах-центр, где можно совершить обряд никах по всем канонам ислама», — подчеркнул руководитель республики.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov