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Минниханов рассказал о новом никах-центре в комплексе «Туган авылым»
О важности создания условий для сохранения традиций заявил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов после посещения национального комплекса «Туган авылым» в Казани. В своем телеграм-канале он поделился фото нескольких локаций площадки.
«Посетили национальный комплекс „Туган авылым“. Это теперь не только центр притяжения для туристов, тут открыли никах-центр, где можно совершить обряд никах по всем канонам ислама», — подчеркнул руководитель республики.
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov
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