Минниханов рассказал о направлениях развития экономики Татарстана на форуме в Дубае

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов стал специальным гостем Дубайского форума. Приветствуя участников мероприятия, он отметил эффективность события, растущий интерес к нему, а также остановился на ключевых направлениях развития экономики Татарстана и взаимодействии с исламским миром. Текст выступления приводит пресс-служба руководителя РТ.

«Дубайский форум с каждым годом динамично развивается, набирает обороты, растет количество его участников, в том числе из России. Татарстан является партнером и участником форума в Дубае с момента его основания. Форум для нас — это прекрасная площадка для презентации инвестиционных возможностей нашей республики, обмена опытом с зарубежными партнерами и налаживания новых контактов», — отметил Президент РТ, обращаясь к присутствующим.

Он отметил, что тематика форума, его сессий весьма актуальна в текущих условиях — в виду пандемии, сдвигов в мировой экономике, вызванных непростой геополитической ситуацией. В этой ситуации как никогда важно повышение инвестиций для восстановления экономики, развитие и инновации.

«Наша республика олицетворяет собой пример поступательного развития по самым разным направлениям. Современный Татарстан — это один из ведущих, промышленно развитых, научно-образовательных и инновационных регионов Российской Федерации с большим инвестиционным потенциалом. В нашей республике создана мощная инвестиционная и инновационная инфраструктура, включающая множество площадок самого различного уровня и назначения: особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, технопарки, промпарки, промплощадки, бизнес-инкубаторы, технополисы», — перечислил Рустам Минниханов.

Он рассказал о налоговых, таможенных и коммерческих льготах для инвесторов в РТ, отметив хороший инвестклимат региона. В республике развиты нефтепереработка и нефтехимическое направление, проводится цифровизация всех отраслей экономики и госуправления, а выгодное географическое положение позволило гармонично соединить в себе черты Запада и Востока.

«Татарстан на протяжении многих лет успешно взаимодействует с Центральным аппаратом и специализированными институтами Организации исламского сотрудничества. Тысячелетняя столица нашей республики — город Казань — была признана Молодежной столицей ОИС 2022 года. В этой связи в Татарстане будет организовано большое количество интересных мероприятий», — отметил Президент Татарстана.

Он напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина возглавил Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», участниками которой являются представители многих мусульманских государств. Организация налаживает контакты между странами, делая упор на развитии экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, в Татарстане проводится Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который наряду с заседанием Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» приурочен в этом году к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Также Казань примет в июне 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Уважаемые дамы и господа! Наша республика открыта для партнерства, заинтересована в инновациях. Приглашаю вас в Татарстан, чтобы вы могли лично ознакомиться с нашим опытом и потенциалом», — заключил Минниханов и пожелал участникам форума плодотворных дискуссий, интересных знакомств и контактов.