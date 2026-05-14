Политика 14 мая 2026 11:27

Минниханов рассказал о миссии Казани как культурной столицы исламского мира

Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что статус Казани как культурной столицы исламского мира – это признание многовекового вклада Татарстана в исламскую цивилизацию и аванс на будущее, который необходимо оправдать. Своим видением он поделился на пленарном заседании министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, которое стартовало в Казанской ратуше в рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026».

Выступая перед участниками форума, татарстанский лидер подчеркнул, что республика исторически является «северным форпостом мусульманской культуры» со времен Волжской Булгарии и что здесь на протяжении веков переплетались судьбы десятков народов и конфессий.

«Мы стремимся показать, что мир исламской культуры – это не только величайшая история, но и современное искусство, творческие индустрии, цифровые технологии и, что особенно важно, наша молодежь. Мы хотим, чтобы молодые творцы со всего исламского мира видели Казань как площадку для старта, как город, в котором традиции вдохновляют на новаторство», – заявил Раис республики.

Он также напомнил, что Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 150-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

«Ваше присутствие здесь подтверждает: нам нужна солидарность не только политическая, но и культурная. Мы открыты для сотрудничества и готовы делиться опытом мирного существования разных конфессий и народов», – подытожил он.

#культурная столица исламского мира #KazanForum-2026 #Рустам Минниханов
