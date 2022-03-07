Минниханов: Будем и дальше поддерживать развитие производств Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский «Булочно-кондитерский комбинат», где осмотрел производство и пообщался с сотрудниками. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Руководитель республики заверил работников предприятия, что все меры государственной поддержки будут обеспечены.

Предприятие занимается изготовлением всех социальных видов хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, в частности тортов, пирожных и чак-чака. В целом объем производства комбината составляет 60 тонн продукции в сутки.

Также Рустам Минниханов посетил ООО «Казанский молочный комбинат». Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул важность проводимой ими работы.

«По производству всех основных продовольственных продуктов республика на первых местах. Мы полностью обеспечиваем себя сами. И будем и дальше поддерживать развитие наших производств», – заверил он.

В заключение Президент РТ поздравил всех работниц предприятия с приближающимся Международным женским днем.