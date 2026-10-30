Минниханов рассказал о достижениях РТ учащимся Школы управления в сфере культуры

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками третьего потока программы Высшей школы управления в сфере культуры. Беседа состоялась в новом здании театра Камала, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов поприветствовал обучающихся и выразил уверенность, что Высшая школа управления в сфере культуры станет эффективной площадкой для обмена опытом и полезными практиками между регионами. Он также поблагодарил министра культуры РФ Ольгу Любимову за решение провести один из модулей программы в Татарстане.

Раис РТ заметил, что сегодня в республике в мире и согласии проживают представители 175 национальностей. «У нас созданы все условия для сохранения идентичности этих народов. Мы бережно относимся к культуре, традициям, родным языкам, вместе отмечаем национальные праздники», – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов напомнил о том, что на территории Татарстана находятся четыре объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также отметил, что большой вклад в укрепление сотрудничества с ЮНЕСКО внес первый Президент РТ, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Руководитель региона затронул тему международного сотрудничества. «Мы активно развиваем сотрудничество с мусульманскими государствами. Эффективно работает Группа стратегического видения „Россия – Исламский мир“, которую я возглавляю по поручению Президента России [Владимира Путина]. В текущем году Казань носит статус культурной столицы исламского мира», – рассказал он.

Отдельно Рустам Минниханов обратился к участникам специальной военной операции, участвующим в программе. «Ваш опыт крайне важен для будущего наших регионов и патриотического воспитания молодежи. В Татарстане уделяется особое внимание вопросам поддержки участников СВО и членов их семей», – сказал он.

Кроме того, Раис РТ поведал о мерах поддержки традиционных народно-художественных промыслов, в том числе на примере казанского Центра уникального мастерства (ЦУМа), проводимой в республике работе по охране исторического и архитектурного наследия, создании условий для реализации творческого потенциала молодежи.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Высшая школа управления в сфере культуры – это программа развития высшего кадрового управленческого резерва в области культуры, искусства и творчества. Инициатива реализуется с 2024 года Министерством культуры РФ совместно с Администрацией Президента России. Программа третьего потока включает семь модулей, включая некоторые в онлайн-формате. Пятый модуль третьего потока проходит в Казани с 27 октября по 1 ноября.

Третий поток программы Высшей школы управления в сфере культуры стартовал весной 2026 года. Его участниками стали 86 человек из 36 регионов России, а также из Республики Абхазия. Это действующие министры культуры регионов и руководители различных институций в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Среди участников – 17 ветеранов специальной военной операции, которые работают в сфере культуры.

В Татарстане обучающиеся изучают опыт республики по применению передовых решений в культуре, государственном секторе и бизнесе, рассматривают успешные практики внедрения инновационных подходов.