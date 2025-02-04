Минниханов рассказал о ближайших лыжных соревнованиях в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже 5 февраля в поселке Мирный (Казань) начнется чемпионат ПФО по лыжным гонкам, куда зрители смогут попасть бесплатно. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

«Снег выпал – лыжне быть! В республику наконец приходит настоящая зима, и сразу несколько мероприятий для любителей лыжного спорта ожидается в ближайшие дни в столице Татарстана. Уже завтра в поселке Мирный стартует чемпионат ПФО по лыжным гонкам, вход для зрителей бесплатный. Болеем за наших – республику представят 36 спортсменов!» – написал он в посте.

Также в Казани на выходных пройдет Всероссийская «Лыжня России».

«А в выходные Татарстан ждет уже 43-я по счету Всероссийская «Лыжня России», стартовые комплекты желающие поучаствовать могут получить на Центральном стадионе при наличии медицинской справки», – рассказал руководитель республики.