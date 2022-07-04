Минниханов рассказал на «Иннопром-2022» о строительстве новых технопарков в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на сессии Международной промышленной выставки «Иннопром-2022», рассказав о новых инфраструктурных проектах для развития бизнеса в республике.

В своем выступлении он напомнил, что в республике работают 2 особые экономические зоны, которые признаны самыми эффективными в России.

«При поддержке Правительства страны особой экономической зоной “Алабуга” достигнуты большие результаты. Выручка резидентов за прошлый год составила 135 млрд рублей, создано 8 тысяч рабочих мест, частные инвестиции превысили 157 млрд рублей», — рассказал Президент РТ.

«В целях стимулирования инвестиционной активности создан индустриальный парк, введены в эксплуатацию первый в России завод ПАН-прекурсоров и завод по производству автомобилей “Aurus”. С 2019 года развивается центр подготовки рабочих специальностей “Алабуга Политех”. Планируется, что к 2025 году число обучающихся составит 10 тыс. человек», — уточнил руководитель республики.

Отдельно в своём выступлении Президент РТ остановился на развитии ОЭЗ «Иннополис». Рустам Минниханов расказал о планах по строительству индустриального парка «Лаишево» и технопарка в сфере высоких технологий «Иннопарк».

Говоря о теме поддержки промпарков Президент РТ обратил внимание на необходимость распространения мер поддержки на малые парки, расположенные в небольших городах, где вопрос развития МСП и занятости населения стоит особо остро.

«В Татарстане принят ряд мер, дающих возможность резидентам промпарков пользоваться налоговыми преференциями, получать льготы по уплате транспортного налога и налога на имущество организаций, использовать меры господдержки в виде субсидирования части затрат по электроэнергии, финансирования строительства инженерной инфраструктуры», — продолжил Рустам Минниханов.

Благодаря принятым мерам в республике создано 96 промпарков, в которых размещено порядка 1,5 тысяч резидентов и создано более 52 тысяч рабочих мест.