Минниханов рассказал Мишустину о строительстве и ремонте 22 тыс. объектов в Татарстане
На встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным Раис Татарстана Рустам Минниханов представил основные результаты развития инфраструктуры республики за последние пять лет. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.
По словам Минниханова, за этот период в регионе было построено и отремонтировано более 22 тысяч объектов по различным программам.
Среди них:
- 48 новых школ;
- 59 дошкольных учреждений;
- более 5 тысяч обновленных дворовых территорий;
- свыше 4 тысяч отремонтированных многоквартирных домов;
- более 300 созданных общественных пространств.