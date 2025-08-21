news_header_top
Общество 21 августа 2025 13:32

Минниханов рассказал Мишустину о строительстве и ремонте 22 тыс. объектов в Татарстане

Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

На встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным Раис Татарстана Рустам Минниханов представил основные результаты развития инфраструктуры республики за последние пять лет. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

По словам Минниханова, за этот период в регионе было построено и отремонтировано более 22 тысяч объектов по различным программам.

Среди них:

  • 48 новых школ;
  • 59 дошкольных учреждений;
  • более 5 тысяч обновленных дворовых территорий;
  • свыше 4 тысяч отремонтированных многоквартирных домов;
  • более 300 созданных общественных пространств.
#Строительство #Рустам Минниханов #Михаил Мишустин
