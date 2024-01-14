Минниханов рассказал, какие районы Татарстана посещал по работе и для души

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в популярном флешмобе о путешествиях по республике. Его результатами руководитель РТ поделился в своем телеграм-канале.

Табличка с названиями всех районов Татарстана оказалась заполнена полностью. «Так я везде был, по работе и для души. Много хороших мест для отдыха в нашей республике», — заметил Минниханов.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Он предложил подписчикам, которые тоже часто путешествуют по РТ, посоветовать несколько интересных мест для гостей республики.