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Минниханов рассказал, какие районы Татарстана посещал по работе и для души
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в популярном флешмобе о путешествиях по республике. Его результатами руководитель РТ поделился в своем телеграм-канале.
Табличка с названиями всех районов Татарстана оказалась заполнена полностью. «Так я везде был, по работе и для души. Много хороших мест для отдыха в нашей республике», — заметил Минниханов.
Он предложил подписчикам, которые тоже часто путешествуют по РТ, посоветовать несколько интересных мест для гостей республики.
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