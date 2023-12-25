Минниханов: Татарстану требуется большое количество инженерных кадров

Инженерные специальности требуют особых навыков и, конечно же, они сложны в обучении. Именно поэтому власти РТ должны создать некую благоприятную среду: конкурсы «Инженер года», инженерные лицеи, центры, чтобы в эти инженерные вузы шли учиться. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ.

Он подчеркнул, что Татарстан – республика не туристическая, а промышленная, в первую очередь, которая требует большого количества инженерных кадров. При этом в Казани есть и Энергоуниверситет, и КАИ, и КФУ, химико-технологический университеты, где готовят такие кадры.

«В Альметьевске завершается строительство Высшей нефтяной школы. Это кампус мирового уровня. Такой же мы планируем открыть в Нижнекамске, вместе с «КАМАЗом» мы работаем над созданием высшей технической школы в Челнах. Конечно, в Казани уже есть несколько инженерных вузов, но нам важно, чтобы такие учебные заведения находились рядом с производством», - рассказал Минниханов.

Еще он добавил, что в РТ есть уже 47 ресурсных центров, которые соответствуют самым современным стандартам.

Также Татарстану необходимо проработать правильную миграционную политику.

«То есть мы должны их (мигрантов) приглашать на работу, или обучать и приглашать. У нас уже есть договоренности с Узбекистаном, Таджикистаном о подготовке специалистов частично у нас, частично у них. Тем самым мы будем решать проблемы, которые есть в промышленности», - ответил руководитель республики.