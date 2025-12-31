Минниханов рассказал, как с помощью Кыш бабая исполнил мечты шестерых детей

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал в своих социальных сетях, как в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечты шестерых детей.

В своем блоге в мессенджере MAX руководитель республики выложил видео диалога с Кыш бабаем, который в качестве посланника помогает ему выполнить желания ребят. Диалог якобы ведется в национальном мессенджере.

Ранису Раис РТ подарил беспроводную колонку, Ильдану – мольберт, другому Ильдану, из Апастова, – умную колонку, Максиму – шведскую стенку, Василисе – игрушечную машину. А Эмир смог прокатиться на машине Госавтоинспекции.

Среди детей, чьи желания исполнил Рустам Минниханов, были жители не только Татарстана, но и подшефных РТ городов Луганской народной республики – Лисичанска и Рубежного.

Акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Соответствующую традицию в 2018 году заложил Президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. добрых исполнителей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Эти обращения размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Рустам Минниханов.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.