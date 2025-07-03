Минниханов рассказал, как назвали родившихся в Татарстане соколов-балобанов

В Татарстане подросшим соколам-балобанам, появившимся на свет впервые за последние 50 лет, были даны имена. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале.

Ранее татарстанский лидер предложил жителям республики выбрать имена для птиц.

«Изучили ваши предложения. Решили, что будет правильно за ловкость и смелость дать символичные имена. Девочка – Алга, мальчик – Тимер», – написал Раис РТ.

Сокол-балобан – это редкий вид птиц, который занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Республики Татарстан.

В 2025 году на территории Камско-Устьинского района реализуется сезонный проект Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана, гнездование которого последний раз было зафиксировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника.

В 2024 г. в вольерах Казанского зооботсада были размещены 4 взрослые птицы для образования пар и выведения птенцов в Республике Татарстан, по итогу которого в 2025 году были выведены 2 птенца сокола-балобана для последующего выпуска в природу.

Основными этапами проекта стали доставка в конце мая 2025 года шести птенцов из питомника в Подмосковье и двух татарстанских птенцов в Камско-Устьинский район республики, установка систем видеонаблюдения в хэке (искусственное гнездо), организация кормления и сохранности птиц, а затем выпуск их в естественную среду обитания.

Впервые птицы начали летать 14 июня, по состоянию на 27 июня 4 особи сокола-балобана достигли высоких летных показателей, встали на крыло и самостоятельно добывают себе пищу. Остальные 4 особи сокола-балобана в настоящее время летают, но прилетают обратно в хэк за едой. Наблюдения за птицами продолжаются.