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Минниханов рассказал, что во время саммита БРИКС главы государств с желанием ели чак-чак
Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции рассказал, что ему пришлось во время саммита БРИКС в Казани съесть много чак-чака.
«Надо было много чак-чака покушать. Первый раз я понял, что люди не понимают – надо показать, рассказать, что это такое. И все, и китайский лидер, и все, кто бы ни прилетел, с желанием его пробовали», – сказал Минниханов, отвечая на вопрос «Татар-информа».
По его словам, все зарубежные лидеры, пробовавшие чак-чак «смогли поднять бренд нашего счастья».
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