Минниханов рассказал, что во время саммита БРИКС главы государств с желанием ели чак-чак

Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции рассказал, что ему пришлось во время саммита БРИКС в Казани съесть много чак-чака.

«Надо было много чак-чака покушать. Первый раз я понял, что люди не понимают – надо показать, рассказать, что это такое. И все, и китайский лидер, и все, кто бы ни прилетел, с желанием его пробовали», – сказал Минниханов, отвечая на вопрос «Татар-информа».

По его словам, все зарубежные лидеры, пробовавшие чак-чак «смогли поднять бренд нашего счастья».