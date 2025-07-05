Минниханов рассказал, что в РТ вручат микроавтобусы семьям с десятью и более детьми

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля, должны быть организованы на самом высоком уровне. Также в этот день многодетные семьи, где воспитываются десять и более детей, получат микроавтобусы. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства республики, слова приводит его пресс-служба.

Празднование должно быть ориентировано на широкую семейную аудиторию, а его главной задачей является укрепление ценностей гармонии, взаимопонимания и единства в семье, поручил Минниханов.

Раис Татарстана напомнил, что в районах республики уже стартовал проект «Семейная неделя» под общим слоганом «Татарстан – территория счастливых семей».

«На республиканском уровне 8 июля состоится церемония вручения микроавтобусов многодетным семьям, в которых воспитывается 10 и более детей. Также состоится фестиваль родословной “Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез”», – заключил Рустам Минниханов.

Поддержка многодетных семей соответствует целям национального проекта «Семья».

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья – основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», – сказал Минниханов.