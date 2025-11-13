Рустам Минниханов с рабочей поездкой прибыл в Ханчжоу

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в китайский город Ханчжоу, в рамках которой встретился с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем. Об этом сообщила руководитель пресс-служба Раиса РТ Лилия Галимова.

Провинция богата полезными ископаемыми: по запасам 12 видов ресурсов она входит в тройку лидеров в Китае. Чжэцзян является одной из наиболее развитых провинций Китая и входит в число лидеров по привлечению инвестиций. Кроме того, Чжэцзян занимает первое место в Китае по количеству крупнейших предприятий.

В ходе переговоров Минниханов отметил, что российско-китайские отношения сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне, и Татарстан вносит свой вклад в укрепление этого сотрудничества.

«У нашей республики подписано: 8 соглашений с китайскими провинциями. Внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года стал рекордным и превысил 3,3 миллиарда долларов», – сказал Минниханов.

Кроме того, Раис РТ упомянул, что за последние годы именно Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономику республики.

«Мы бы хотели развивать более тесные отношения с Вашей провинцией, в первую очередь, в области экономики. На сегодняшний день есть контакты на муниципальном уровне: в 2003 году между городами Ханчжоу и Казань было заключено Соглашение о породненных отношениях, подписаны меморандумы о сотрудничестве Кукморского и Сабинского районов с рядом городов провинции Чжэцзян. Кроме того, в 2023 году открылся офис Университета Иннополис в городе Ханчжоу», – отметил Рустам Минниханов.

В свою очередь, вице-губернатор Лу Шань подтвердил взаимный интерес к расширению регионального сотрудничества, а также рассказал, что предприятия, которые предстоит посетить Раису республики в рамках визита, будут очень технологичными.