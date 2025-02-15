news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 15 февраля 2025 12:31

Минниханов рассказал, что даст статус Казани как культурной исламской столицы

Минниханов рассказал, что даст статус Казани как культурной исламской столицы
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Статус Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году даст Татарстану возможность интегрироваться в мировую повестку, а также укрепить международные связи России и другими странами. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал Раис республики Рустам Минниханов, сообщается на официальном сайте татарстанского лидера.

«Это большое событие, и мы поздравляем всех, кто принимал участие в этой работе. Это признание заслуг наших просветителей, ученых, представителей культуры и искусства, а также знак доверия России со стороны исламского мира. Это дает нам возможность интеграции в мировую повестку», – сказал он.

Раис Татарстана также поручил казанским властям подготовить план мероприятий, приуроченных к предстоящему тематическому году.

#Рустам Минниханов #россия исламский мир
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Рафаиль Шайдуллин: «Тукай с его «Не уйдем!» подхватил идею Каюма Насыри»

Рафаиль Шайдуллин: «Тукай с его «Не уйдем!» подхватил идею Каюма Насыри»

14 февраля 2025
«Почему Волга опять обмелела?»: Татарстан бьет тревогу перед сезоном сброса воды

«Почему Волга опять обмелела?»: Татарстан бьет тревогу перед сезоном сброса воды

14 февраля 2025