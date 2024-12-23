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Минниханов рассказал, что будет сделано в Татарстане по новому нацпроекту
Татарстан включится во все 12 федеральных проектов нового Национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом на итоговой пресс-конференции заявил Раис республики Рустам Минниханов.
«В новом Национальном проекте затрагиваются очень серьезные инфраструктурные объекты. Это и дороги, и качество инженерных сетей, транспортное обслуживание и многое другое. Мы поучаствуем во всех 12 соответствующих федеральных проектах и приняли еще и свою программу на 10 млрд по ремонту инженерных сетей», - заявил он.
Минниханов высоко оценил работу по Национальным проектам с 2019 года в Татарстане. Всего за пять лет в республике на их реализацию было потрачено более 180 млрд рублей, и они охватили свыше 1,5 тыс. социальных объектов.
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