Минниханов распорядился отменить режим ЧС в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С 23 декабря в Татарстане отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в субботу после атаки беспилотников на Казань. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение Раиса РТ Рустама Минниханова сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Особый режим распространялся на МЧС и органы власти, но не действовал для жителей республики. Как объясняла ранее Галимова, его введение было необходимо для проведения работ по ликвидации последствий.

Утром 21 декабря, напомним, столица Татарстана подверглась атаке беспилотников. По оперативным данным, зарегистрировано восемь прилетов. Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыли в ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА. Позднее руководитель республики рассказал о принятых мерах и призвал татарстанцев не поддаваться панике.