news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 февраля 2026 13:17

Минниханов раскритиковал отношение медперсонала к пациентам в Казани

Читайте нас в
Телеграм

В 2025 году поступило 11 тысяч обращений по работе медицинских учреждений, при этом 13 медучреждений Казани со стороны горожан получили наименьшую оценку. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на сессии Казанской городской думы.

«По материальной базе все хорошо идет, но есть много нареканий. Минздрав, наверное, здесь. Вместе с городом давайте, организовывайтесь. Мы-то вкладываем деньги, а на местах люди это не чувствуют», – заявил Раис РТ.

Основные претензии: долгое ожидание в очереди, а также отношение регистратуры, медсестер и врачей.

При этом Минниханов подчеркнул, что в республике снижена смертность населения. Татарстан входит в двадцатку по низкому показателю в стране и занимает первую позицию по округу.

#больницы #Татарстан #Казань #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

25 февраля 2026
В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

25 февраля 2026