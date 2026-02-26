Минниханов раскритиковал отношение медперсонала к пациентам в Казани

В 2025 году поступило 11 тысяч обращений по работе медицинских учреждений, при этом 13 медучреждений Казани со стороны горожан получили наименьшую оценку. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на сессии Казанской городской думы.

«По материальной базе все хорошо идет, но есть много нареканий. Минздрав, наверное, здесь. Вместе с городом давайте, организовывайтесь. Мы-то вкладываем деньги, а на местах люди это не чувствуют», – заявил Раис РТ.

Основные претензии: долгое ожидание в очереди, а также отношение регистратуры, медсестер и врачей.

При этом Минниханов подчеркнул, что в республике снижена смертность населения. Татарстан входит в двадцатку по низкому показателю в стране и занимает первую позицию по округу.