Минниханов раскритиковал глав ряда районов за слабую поддержку малого и среднего бизнеса

В Татарстане есть районы, где слабо занимаются развитием малого и среднего бизнеса, а резиденты муниципальных промпарков не могут получить положенных мер поддержки. Эти недостатки важно проанализировать и учесть в работе, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минэкономики РТ.

«Эффективность работы глав определяется динамикой привлечения инвестиций, развития МСП и промпарков. Наша цель на текущий год – довести численность занятых в МСП до 800 тыс. человек, или 41,7% от занятых в экономике. Районы, системно занимающиеся развитием МСП, занимают ведущие места в рейтинге социально-экономического развития. Это Тукаевский, Верхнеуслонский районы, Казань, Набережные Челны. В то же время есть районы, которые слабо занимаются развитием бизнеса и справедливо находятся в конце рейтинга. Это Кайбицкий, Агрызский, Аксубаевский, и еще есть ряд районов, которые я просил бы детально проанализировать причины отставания», – сказал Минниханов.

Президент обратил внимание, что главам районов необходимо создавать условия для предпринимательства. «У вас на каждой территории есть много инициативных, способных людей. Их нужно вовлекать в эти процессы. Я обращаюсь к главам – просьба проанализировать причины, найти точки, где вы могли бы развивать направления МСП», – отметил руководитель республики.

Президент РТ напомнил, что резервом для развития экономики районов являются промпарки. Их резидентами формируется порядка 10% объема промпроизводства, в 2021 году создано более 7 тыс. новых рабочих мест.

«Для развития промпарков созданы все условия – предоставляются налоговые льготы для резидентов, выделяются займы на строительство <…> Вместе с тем по результатам аудита, проведенного Минэкономики РТ, в девяти районах республики промпарки не соответствуют установленным требованиям по наличию необходимой инфраструктуры. Поэтому их резиденты не могут воспользоваться мерами господдержки», – заметил Рустам Минниханов. По его словам, такая ситуация складывается в Аксубаевском, Балтасинском, Муслюмовском, Нурлатском, Черемшанском и других районах.