Минниханов: Раньше если надзорный орган пришел, ты уже виноват, но сегодня всё по-другому

Любая страна, если хочет развиваться и привлекать инвесторов и инвестиции, должна выстраивать системную работу закона, которую контролирует Прокуратура. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на панельной дискуссии Генпрокуратуры России в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Один из критериев оценки инвестиционной привлекательности — административное давление. Когда есть государственное учреждение, которое надзирает над чем то, начинается вот этот пресс. Если раньше надзорный орган пришел, ты уже виноват, предприниматель уже оправдывается. Сегодня же эта работа выстроена абсолютно по-другому», — сказал Минниханов.

Он также отметил, что в каждой стране работа с предприятиями и предпринимателями выстроена по разным законам и форум позволит каждому участнику поделиться своими лучшими наработками и практиками и узнать, как похожие проблемы решаются в других странах.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Видео: телеграм-канал Татмедиа