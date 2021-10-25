«По-другому быть не может»: Татарстан снизит помощь районам, где растут долги по налогам

Сборы налогов в Татарстане в этом году впервые превысят 1 триллион рублей, ФНС отмечает рост поступлений по всем видам налогов. Вместе с тем в республике продолжат искать дополнительные резервы для наполнения бюджета. Подробнее об обсуждении финансовых вопросов на заседании Кабинета Министров республики – в материале ИА «Татар-информ».

Президент Татарстана озвучил оптимистичные итоги развития экономики за 9 месяцев 2021 года

Фото: president.tatarstan.ru

«Мы по-прежнему работаем в условиях пандемии»

Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил оптимистичные итоги развития экономики за 9 месяцев 2021 года, в которой наблюдается «определенное оживление». Так, объем валового регионального продукта в январе – сентябре вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах, промышленного производства – на 5,2%. Объемы работ в строительной отрасли выросли на 3,7%, рост розничной торговли составил 8,5%.

«Положительная экономическая динамика не должна нас успокаивать. Важно помнить, что мы по-прежнему работаем в условиях пандемии», – подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что предстоят нерабочие дни, объявленные Президентом России Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября.

«Ситуация достаточно напряженная. Нельзя [просто, – прим. Т-и] надеяться на лучшее, мы должны формировать запас прочности», – отметил Минниханов.

Поддержка муниципалитетов будет зависеть от долгов по налогам

Президент Татарстана отметил, что бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом 11 млрд рублей. «Эти средства нам необходимо также изыскать уже сегодня, так как часть дефицита будет покрываться за счет переходящих остатков», – подчеркнул Президент Татарстана.

В частности, необходимо сокращать налоговую задолженность. Ее сумма хоть и сокращается, но по-прежнему значительна – на 1 октября она уменьшилась на 7,1% по сравнению с той же датой прошлого года и составляет 7,8 млрд рублей. «Эта работа непростая, но результат есть. Мы не допустили увеличения. Есть определенное снижение – это наш резерв», – сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов отметил, что бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом 11 млрд рублей Фото: president.tatarstan.ru

Он отдельно обратил внимание муниципалитетов на то, что со следующего года будет изменен порядок предоставления поддержки.

«Со следующего года при увеличении в районе долгов по налогам или при наличии задолженности у сотрудников органов местного самоуправления мы будем рассматривать вопрос сокращения финансирования из бюджета республики в части поддержки района на цели капитального характера и на проведение различных мероприятий. По-другому быть не может, если вы сами плохо работаете, какая может быть дополнительная поддержка? Поэтому обратите внимание, мы это очень серьезно будем контролировать», – отметил Президент РТ.

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил в свою очередь, что для этого вносятся дополнения в порядок предоставления финансовой помощи из бюджета республики местным бюджетам. В ежегодном соглашении между Минфином РТ и муниципалитетами будут два дополнительных условия: обязательство по недопущению роста недоимки по налогам на 1-е число каждого месяца по сравнению с началом года, а также обеспечение полного погашения задолженности по имущественным налогам сотрудниками органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Новые условия начнут действовать с 1 января 2022 года.

По его словам, по итогам 9 месяцев только в 12 районах наблюдалось снижение недоимки, а рост произошел в 33 районах.

Минниханов также поручил муниципалитетам сформировать бездефицитные бюджеты в соответствии с прогнозными показателями Минфина республики. «Все обязательства должны быть обеспечены реальными источниками финансирования», – отметил Президент Татарстана.

ФССП переключилась на авто

Задолженность физических лиц по налогам составляет 1,8 млрд рублей. Минниханов подчеркнул, что нужно усилить информирование населения о долгах, а службе судебных приставов – активизировать работу с гражданами и продолжить совместные рейды с ГИБДД. «Они дают хороший эффект», – отметил Минниханов.

Анвар Закиров рассказал, что в этом году в работе службы было 1,3 млн исполнительных документов на 12,3 млрд рублей Фото: president.tatarstan.ru

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Анвар Закиров сообщил, что в этом году в работе службы было 1,3 млн исполнительных документов на 12,3 млрд рублей. Сумма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,5%, число документов уменьшилось на 3% по количеству. Более 60% долгов – это налоговые платежи.

«Арест бытового имущества в связи с ограничительными мерами отошел на второй план, и мы сделали в своей работе упор на арест транспортных средств», – сказал Закиров.

В этом году было арестовано почти 600 транспортных средств на сумму более полумиллиарда рублей – это вдвое больше по количеству и в 4 раза – по сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Получено 20 млн рублей уже после изъятия транспортного средства и почти 34 млн рублей оплачено должниками на месте во избежание ареста и изъятия», – сообщил глава управления, отметив, что часть работы служба проводила с ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин сообщил, что новые уведомления по имущественным налогам уже отправлены татарстанцам. Всего начислено 8,1 млрд рублей – на 4,5% больше, чем год назад.

Нефтехимия удвоила налоги

В целом доклад Сафиуллина стал очень позитивным. «Несмотря на продолжающуюся пандемию, экономика республики смогла восстановиться от коронакризиса. А значит, экономические методы, выработанные в Татарстане, показали свою эффективность, что в совокупности с высокими ценами на нефть и устойчивым повышением результативности налогового администрирования позволили сохранить тенденцию роста налоговых доходов не только к январю – сентябрю прошлого года, но и к соответствующему периоду 2019 года», – похвалился Сафиуллин.

В целом доклад Марата Сафиуллина оказался очень позитивным Фото: president.tatarstan.ru

Всего налоговые доходы были собраны в объеме 785,6 млрд рублей – это в 1,7 раза, или на 320 млрд рублей, больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 29%, или 174,9 млрд рублей, – 2019 года.

Около 70% налогов были отправлены в федеральный бюджет, оставшаяся часть – в консолидированный бюджет Татарстана.

«По нашей оценке, в текущем году налоговые платежи в республике превысят – это впервые – триллион рублей. Все основные налоги в зоне роста, при этом высокую динамику показывает налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, наиболее чувствительный к позитивным процессам в экономике республики», – сообщил руководитель управления.

Вдвое увеличили перечисление налогов предприятия сектора нефтехимии – до 494 млрд рублей; на 39% – торговли, до 46 млрд рублей; на 20% – информатизации и связи, до 8,8 млрд рублей; на 2% – строительства, 22,2 млрд рублей.

Снизились отчисления у финансовых и страховых организаций – на 6%, до 11,8 млрд рублей; производителей машин и оборудования – на 5%, до 4 млрд рублей. И это, по словам Сафиуллина, «не вписывается в общую картину экономического роста».

Он отметил, что восстановление экономики и высокие цены на нефть благоприятно сказались на росте налога на прибыль. Он также подчеркнул, что «восстановление большинства компаний от «коронакризиса» позитивно сказалось на увеличении заработной платы и иных выплат».

ФНС для выявления серых схем и пополнения бюджетов все активнее использует цифровые технологии, контрольные мероприятия с их использованием дополнительно принесли в бюджет 2,9 млрд рублей.

«Эффект серьезно усиливается, когда в отношении злостных налоговых уклонистов, действия которых направлены на применение агрессивных схем налогового планирования и в конечном счете нанесение ущерба бюджету, мы взаимодействуем с правоохранительными органами», – отметил Сафиуллин.

По его словам, за 9 месяцев текущего года Следственным комитетом возбуждено 32 уголовных дела из-за неуплаченных налогов на сумму 3,8 млрд рублей. Президент Татарстана отдельно поблагодарил главу комитета по Татарстану Валерия Липского. «Все налоговые вопросы до стадии возбуждения уголовных дел [решаются, – прим. Т-и]. Очень эффективно. Спасибо большое!» – сказал Минниханов.

«Главная задача – сохранение устойчивого роста доходов бюджета»

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин отметил, что в целом собственные доходы консолидированного бюджета за 9 месяцев составили 232,4 млрд рублей, расходы – 235 млрд рублей.

Радик Гайзатуллин отметил, что в целом собственные доходы консолидированного бюджета за 9 месяцев составили 232,4 млрд рублей, расходы – 235 млрд рублей Фото: president.tatarstan.ru

Традиционно основным в доходах стал налог на прибыль, который поступил в объеме 85,3 млрд рублей. Из 1,3 тыс. организаций, которые мониторит Минфин, 800 увеличили налоги на 43,5 млрд рублей, около 500 – снизили платежи на 8,1 млрд рублей.

Второй по значимости источник дохода бюджета – налог на доходы физических лиц. За 9 месяцев он поступил на сумму 65,6 млрд рублей.

«Сегодня главная задача – сохранение устойчивого роста доходов бюджета. Для этого отраслевые министерства и ведомства совместно с Минфином должны вести постоянный мониторинг предприятий по курирующим отраслям. Мы должны оперативно реагировать на запросы наших производителей, обеспечивать их поддержку, в том числе в рамках федеральных мер», – подчеркнул Минниханов.

Он сообщил, что в ряде районов произошло снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц: в Альметьевском, Бугульминском, Сабинском, Лениногорском, Черемшанском, Тетюшском, Тюлячинском, Мензелинском, Буинском, Сармановском районах. Проанализировать ситуацию из-за снижения земельного налога должны в Азнакаевском, Арском, Рыбно-Слободском, Высокогорском, Кайбицком, Апастовском, Алькеевском, Балтасинском районах и в Набережных Челнах.

«Расходы консолидированного бюджета республики составили свыше 65% от годового плана. Проведение расходов в последние дни года совершенно недопустимо. Мы должны использовать деньги максимально эффективно», – сказал Рустам Минниханов.

Он также призвал продолжить соблюдать жесткую финансовую дисциплину для исполнения первоочередных и социальных обязательств. «Отмечу, что существенных затрат требуют задачи в рамках национальных проектов. Они не обсуждаются. В этом году мы направим на данные цели 31,3 млрд рублей, из них 8,1 млрд – из бюджета республики. Все параметры, заложенные в соглашениях с федеральным центром, должны быть достигнуты», – подчеркнул Президент.

Вместе с тем Минниханов считает необходимым продолжить работу с федеральными органами по включению республиканских мероприятий в национальные проекты и федеральные программы на последующие годы.