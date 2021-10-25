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Ру Тат
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25 октября 2021  15:00
Елена Рощупкина

«По-другому быть не может»: Татарстан снизит помощь районам, где растут долги по налогам

Сборы налогов в Татарстане в этом году впервые превысят 1 триллион рублей, ФНС отмечает рост поступлений по всем видам налогов. Вместе с тем в республике продолжат искать дополнительные резервы для наполнения бюджета. Подробнее об обсуждении финансовых вопросов на заседании Кабинета Министров республики – в материале ИА «Татар-информ».

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«По-другому быть не может»: Татарстан снизит помощь районам, где растут долги по налогам
Президент Татарстана озвучил оптимистичные итоги развития экономики за 9 месяцев 2021 года
Фото: president.tatarstan.ru

«Мы по-прежнему работаем в условиях пандемии»

Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил оптимистичные итоги развития экономики за 9 месяцев 2021 года, в которой наблюдается «определенное оживление». Так, объем валового регионального продукта в январе – сентябре вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах, промышленного производства – на 5,2%. Объемы работ в строительной отрасли выросли на 3,7%, рост розничной торговли составил 8,5%.

«Положительная экономическая динамика не должна нас успокаивать. Важно помнить, что мы по-прежнему работаем в условиях пандемии», – подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что предстоят нерабочие дни, объявленные Президентом России Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября.

«Ситуация достаточно напряженная. Нельзя [просто, – прим. Т-и] надеяться на лучшее, мы должны формировать запас прочности», – отметил Минниханов.

Поддержка муниципалитетов будет зависеть от долгов по налогам

Президент Татарстана отметил, что бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом 11 млрд рублей. «Эти средства нам необходимо также изыскать уже сегодня, так как часть дефицита будет покрываться за счет переходящих остатков», – подчеркнул Президент Татарстана.

В частности, необходимо сокращать налоговую задолженность. Ее сумма хоть и сокращается, но по-прежнему значительна – на 1 октября она уменьшилась на 7,1% по сравнению с той же датой прошлого года и составляет 7,8 млрд рублей. «Эта работа непростая, но результат есть. Мы не допустили увеличения. Есть определенное снижение – это наш резерв», – сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов отметил, что бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом 11 млрд рублей

Фото: president.tatarstan.ru

Он отдельно обратил внимание муниципалитетов на то, что со следующего года будет изменен порядок предоставления поддержки.

«Со следующего года при увеличении в районе долгов по налогам или при наличии задолженности у сотрудников органов местного самоуправления мы будем рассматривать вопрос сокращения финансирования из бюджета республики в части поддержки района на цели капитального характера и на проведение различных мероприятий. По-другому быть не может, если вы сами плохо работаете, какая может быть дополнительная поддержка? Поэтому обратите внимание, мы это очень серьезно будем контролировать», – отметил Президент РТ.

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил в свою очередь, что для этого вносятся дополнения в порядок предоставления финансовой помощи из бюджета республики местным бюджетам. В ежегодном соглашении между Минфином РТ и муниципалитетами будут два дополнительных условия: обязательство по недопущению роста недоимки по налогам на 1-е число каждого месяца по сравнению с началом года, а также обеспечение полного погашения задолженности по имущественным налогам сотрудниками органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Новые условия начнут действовать с 1 января 2022 года.

По его словам, по итогам 9 месяцев только в 12 районах наблюдалось снижение недоимки, а рост произошел в 33 районах.

Минниханов также поручил муниципалитетам сформировать бездефицитные бюджеты в соответствии с прогнозными показателями Минфина республики. «Все обязательства должны быть обеспечены реальными источниками финансирования», отметил Президент Татарстана.

ФССП переключилась на авто

Задолженность физических лиц по налогам составляет 1,8 млрд рублей. Минниханов подчеркнул, что нужно усилить информирование населения о долгах, а службе судебных приставов – активизировать работу с гражданами и продолжить совместные рейды с ГИБДД. «Они дают хороший эффект», – отметил Минниханов.

Анвар Закиров рассказал, что в этом году в работе службы было 1,3 млн исполнительных документов на 12,3 млрд рублей

Фото: president.tatarstan.ru

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Анвар Закиров сообщил, что в этом году в работе службы было 1,3 млн исполнительных документов на 12,3 млрд рублей. Сумма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,5%, число документов уменьшилось на 3% по количеству. Более 60% долгов – это налоговые платежи.

«Арест бытового имущества в связи с ограничительными мерами отошел на второй план, и мы сделали в своей работе упор на арест транспортных средств», – сказал Закиров.

В этом году было арестовано почти 600 транспортных средств на сумму более полумиллиарда рублей – это вдвое больше по количеству и в 4 раза – по сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Получено 20 млн рублей уже после изъятия транспортного средства и почти 34 млн рублей оплачено должниками на месте во избежание ареста и изъятия», – сообщил глава управления, отметив, что часть работы служба проводила с ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин сообщил, что новые уведомления по имущественным налогам уже отправлены татарстанцам. Всего начислено 8,1 млрд рублей – на 4,5% больше, чем год назад.

Нефтехимия удвоила налоги

В целом доклад Сафиуллина стал очень позитивным. «Несмотря на продолжающуюся пандемию, экономика республики смогла восстановиться от коронакризиса. А значит, экономические методы, выработанные в Татарстане, показали свою эффективность, что в совокупности с высокими ценами на нефть и устойчивым повышением результативности налогового администрирования позволили сохранить тенденцию роста налоговых доходов не только к январю – сентябрю прошлого года, но и к соответствующему периоду 2019 года», – похвалился Сафиуллин.

В целом доклад Марата Сафиуллина оказался очень позитивным

Фото: president.tatarstan.ru

Всего налоговые доходы были собраны в объеме 785,6 млрд рублей – это в 1,7 раза, или на 320 млрд рублей, больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 29%, или 174,9 млрд рублей, – 2019 года.

Около 70% налогов были отправлены в федеральный бюджет, оставшаяся часть – в консолидированный бюджет Татарстана.

«По нашей оценке, в текущем году налоговые платежи в республике превысят – это впервые – триллион рублей. Все основные налоги в зоне роста, при этом высокую динамику показывает налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, наиболее чувствительный к позитивным процессам в экономике республики», – сообщил руководитель управления.

Вдвое увеличили перечисление налогов предприятия сектора нефтехимии – до 494 млрд рублей; на 39% – торговли, до 46 млрд рублей; на 20% – информатизации и связи, до 8,8 млрд рублей; на 2% – строительства, 22,2 млрд рублей.

Снизились отчисления у финансовых и страховых организаций – на 6%, до 11,8 млрд рублей; производителей машин и оборудования – на 5%, до 4 млрд рублей. И это, по словам Сафиуллина, «не вписывается в общую картину экономического роста».

Он отметил, что восстановление экономики и высокие цены на нефть благоприятно сказались на росте налога на прибыль. Он также подчеркнул, что «восстановление большинства компаний от «коронакризиса» позитивно сказалось на увеличении заработной платы и иных выплат».

ФНС для выявления серых схем и пополнения бюджетов все активнее использует цифровые технологии, контрольные мероприятия с их использованием дополнительно принесли в бюджет 2,9 млрд рублей.

«Эффект серьезно усиливается, когда в отношении злостных налоговых уклонистов, действия которых направлены на применение агрессивных схем налогового планирования и в конечном счете нанесение ущерба бюджету, мы взаимодействуем с правоохранительными органами», – отметил Сафиуллин.

По его словам, за 9 месяцев текущего года Следственным комитетом возбуждено 32 уголовных дела из-за неуплаченных налогов на сумму 3,8 млрд рублей. Президент Татарстана отдельно поблагодарил главу комитета по Татарстану Валерия Липского. «Все налоговые вопросы до стадии возбуждения уголовных дел [решаются, – прим. Т-и]. Очень эффективно. Спасибо большое!» – сказал Минниханов.

«Главная задача – сохранение устойчивого роста доходов бюджета»

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин отметил, что в целом собственные доходы консолидированного бюджета за 9 месяцев составили 232,4 млрд рублей, расходы – 235 млрд рублей.

Радик Гайзатуллин отметил, что в целом собственные доходы консолидированного бюджета за 9 месяцев составили 232,4 млрд рублей, расходы – 235 млрд рублей

Фото: president.tatarstan.ru

Традиционно основным в доходах стал налог на прибыль, который поступил в объеме 85,3 млрд рублей. Из 1,3 тыс. организаций, которые мониторит Минфин, 800 увеличили налоги на 43,5 млрд рублей, около 500 – снизили платежи на 8,1 млрд рублей.

Второй по значимости источник дохода бюджета – налог на доходы физических лиц. За 9 месяцев он поступил на сумму 65,6 млрд рублей.

«Сегодня главная задача – сохранение устойчивого роста доходов бюджета. Для этого отраслевые министерства и ведомства совместно с Минфином должны вести постоянный мониторинг предприятий по курирующим отраслям. Мы должны оперативно реагировать на запросы наших производителей, обеспечивать их поддержку, в том числе в рамках федеральных мер», – подчеркнул Минниханов.

Он сообщил, что в ряде районов произошло снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц: в Альметьевском, Бугульминском, Сабинском, Лениногорском, Черемшанском, Тетюшском, Тюлячинском, Мензелинском, Буинском, Сармановском районах. Проанализировать ситуацию из-за снижения земельного налога должны в Азнакаевском, Арском, Рыбно-Слободском, Высокогорском, Кайбицком, Апастовском, Алькеевском, Балтасинском районах и в Набережных Челнах.

«Расходы консолидированного бюджета республики составили свыше 65% от годового плана. Проведение расходов в последние дни года совершенно недопустимо. Мы должны использовать деньги максимально эффективно», – сказал Рустам Минниханов.

Он также призвал продолжить соблюдать жесткую финансовую дисциплину для исполнения первоочередных и социальных обязательств. «Отмечу, что существенных затрат требуют задачи в рамках национальных проектов. Они не обсуждаются. В этом году мы направим на данные цели 31,3 млрд рублей, из них 8,1 млрд – из бюджета республики. Все параметры, заложенные в соглашениях с федеральным центром, должны быть достигнуты», – подчеркнул Президент.

Вместе с тем Минниханов считает необходимым продолжить работу с федеральными органами по включению республиканских мероприятий в национальные проекты и федеральные программы на последующие годы.

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