Минниханов: Раифский монастырь — одна из жемчужин Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Раифский Богородицкий мужской монастырь, где с 3 по 4 сентября проходят торжества, посвященные 30-летию возрождения обители.

Руководитель республики побывал в интерактивном музее истории Раифского монастыря, открытом два года назад по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Здесь представлены уникальные документы из Госархива РТ, редкие образцы церковной утвари, облачений и рукописных книг 17-18-х веков.

В Троицком соборе Рустам Минниханов встретился с представителями православного духовенства, которых поздравил со знаменательной датой.

«За эти годы здесь произошло много изменений. Появился прекрасный музей. Сюда приезжают паломники со всей страны, много туристов. Раифский монастырь — это одна из жемчужин нашей республики», — подчеркнул Президент РТ, отметив, что обитель является гордостью всего православного мира.

Также руководитель республики возложил цветы на могилу архимандрита Всеволода, стоявшего у истоков возрождения монастыря, встретился со спортсменами из Армении — участниками I Игр стран СНГ, а также осмотрел выставку, посвященную истории и современной жизни обители.