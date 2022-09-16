Минниханов: Радует, что можем начинать подготовку специалистов уже со школьной скамьи

На площадке Казанского государственного аграрного университета открылся финал всероссийского конкурса для учащихся сельских школ и малых городов АгроНТИ-2022. Финалистов поприветствовали Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник.

Минниханов отметил, что Татарстан уже несколько лет подряд принимает участников конкурса АгроНТИ. Мероприятие объединяет учащихся со всей России, подчеркнул он.

«Радует, что сегодня мы можем начинать подготовку специалистов уже со школьной скамьи. Понятно, что вуз — это высший уровень подготовки. Вы — наше будущее», — сказал он конкурсантам.

Президент РТ пожелал учащимся успехов в соревнованиях и отметил, что в России аграрные университеты получают большую поддержку.

Иван Бортник добавил, что в связи со столетием Казанского аграрного университета финал конкурса решено провести в Казани. «Масштабы конкурса растут, и это радует. Появляются новые номинации, связанные с цифровизацией, поскольку новейшие направления приходят в агроиндустрию, и она на этом развивается. Мы видим, что именно эти номинации вызывают интерес у подрастающего поколения», — заметил он.

Финальный этап конкурса АгроНТИ-2022 пройдет в Казанском государственном аграрном университете 16-17 сентября.

Главный замысел «АгроНТИ для школьников» заключается в том, что компании, работающие в сфере цифровых агротехнологий, делятся передовыми знаниями и разработками с сельскими учащимися. Цель — познакомить детей с перспективами работы в агросфере, провести раннюю профориентацию, обучить новейшим технологиям.

Конкурс проводится среди учеников 5–11-х классов сельских школ по шести направлениям: «АгроКоптеры», «АгроРоботы», «АгроКосмос», «АгроМетео», «АгроБио» и «Добропчел». Школьники демонстрируют свои знания и практические навыки в сфере передовых технологий, связанных с цифровым сельским хозяйством, таких как точное земледелие, роботизация, космическая съемка, метеорология и биотехнологии.

В течение года учащиеся из разных регионов России проходили заочные отборочные и очные обучающие туры конкурса на площадках агроуниверситетов. Одна из таких площадок в мае была организована и в Казанском государственном аграрном университете, который уже с 2019 года участвует в проекте.

В заочном этапе конкурса приняли участие около 2,4 тыс. школьников из Татарстана, 300 из которых были отобраны для участия в региональном финале. В финальном этапе соревнований принимают участие свыше 200 обучающихся из Ставропольского края, Саратовской, Самарской, Пермской областей, а также из Башкортостана и Татарстана.