Минниханов: QR-коды введены, чтобы сберечь здоровье жителей

Требования к QR-кодам для всех татарстанцев одинаковы, данная мера введена для того, чтобы сберечь здоровье людей. Об этом на пресс-конференции по итогам года с представителями СМИ рассказал Президент РТ Рустам Минниханов.

«QR-коды я не для себя придумал. Человек с QR-кодом вакцинированного защитил себя, но тоже может заболеть, хоть и в легкой форме. Требования к QR-кодам для всех одинаковы: беречься. То, что ты переболел, ничего не значит. Поэтому каждый должен уважать друг друга», — отметил руководитель республики.

Он добавил, что власти РТ решили пойти на этот «непопулярный» шаг, несмотря на критику.

«Меня ругают за это. И правильно. Но если кто-то даст другое решение, я готов это решение принять. Пока другого решения нет. Да, человек может не вакцинироваться, но тогда мы его ограничиваем: он должен сидеть дома и должен себя обезопасить», — добавил руководитель Татарстана.

По мнению Минниханова, не все понимают серьезность ситуации, некоторые заявляют об ущемлении своих прав.

«Но как только у него что-то случится, он бежит в больницу и говорит: „Лечите меня!“ И мы обязаны его лечить, вакцинированный он или нет. Не как в Сингапуре: не вакцинировался — лечись за свой счет. Я не считаю, что мы так должны поступать. У нас есть другие пути. Мы ограничиваем невакцинированных, они уже не могут попасть в те зоны, где люди оберегают себя», — резюмировал Президент.