Минниханов Путину: Будем обращаться к вам из-за трудностей со строительством

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: kremlin.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным сказал главе государства, что как руководитель комиссии Государственного совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будет обращаться к нему из-за трудностей со строительством жилья, вызванными высокими ставками по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По жилью: 3 млн 450 [тыс.] кв. метров жилья. Мы в советское время максимум 1 млн 800 [тыс. кв. метров] достигали, мечта была – 2 млн. Сейчас – легко 3,5 млн. Сейчас вопросы процентные и ипотечные, какие-то решения ищем. Я же еще возглавляю комиссию [Госсовета] «Инфраструктура для жизни». Будем обращаться [к вам], Владимир Владимирович», – подчеркнул Раис РТ.

«Сжатие будет, конечно, небольшое. Надо, чтобы просто не опустилось ниже низшего предела, чтобы потом не вытаскивать [строительную отрасль]», – заметил в ответ Президент РФ.

В связи с этим Минниханов напомнил об инициированной Путиным практике выкупа жилья для нужд государства во время кризиса 2008 года и обратил внимание на наличие потребности в арендном жилье. «Я попозже этот вопрос подниму по всем проектам», – добавил он.