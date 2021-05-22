Минниханов: «Пусть растет и ширится дружный хороводный круг Каравона!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с русским народным праздником Каравон, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Это самобытное песенно-обрядовое явление традиционной русской культуры, прочно укоренившейся в многонациональном Татарстане, не перестает удивлять нас своим глубоким духовным содержанием, ярким колоритом и жизненным оптимизмом. Любуясь плавным движением солнечного хоровода, окунаясь в кристально чистые родники исконного русского языка, явственно ощущаешь дыхание вечности, глубже осознаешь неразрывную связь поколений и великое значение непреходящих нравственных ценностей», — отметил Минниханов в своем обращении.

По его словам, отмечавшийся с незапамятных времен праздник Каравон обрел в селе Русское Никольское свое неповторимое звучание, гармонично вписавшись в православную культуру и сполна впитав в себя созидательную мудрость земледельцев и сказочный дух живой природы.

«В его волнующих напевах, бережно выводимых нашими современниками, слышатся родные голоса далеких предков, призывающие нас любить и уважать свою землю, культуру, язык, быть достойными продолжателями славных деяний дедов и отцов», — сказал руководитель республики.

Став в последние десятилетия событием республиканского и общероссийского масштаба, Каравон все увереннее завоевывает сердца поклонников народного творчества, ученых-фольклористов и всех тех, кому дорога родная культура. Рустам Минниханов подчеркнул, что особую актуальность празднование русского Каравона, наряду с татарским Сабантуем, чувашским Уявом, кряшенским Питрау, удмуртским Гырон Быдтоном, марийским Семыком и другими национальными праздниками, приобретает в Татарстане в Год родных языков и народного единства.

«Пусть же растет и ширится дружный хороводный круг Каравона! Искренне желаю участникам и гостям праздника прекрасного весеннего настроения, счастья, мира, здоровья, добра и благополучия. Шире круг, Каравон!» — заключил Президент РТ.