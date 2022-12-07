Минниханов — Пушилину: Татарстан помогает Лисичанску, готовы сотрудничать и с ДНР

Татарстан активно сотрудничает с Луганской народной республикой, помогая в восстановлении Лисичанска. Готов он развивать связи и с ДНР, развивая сотрудничество в металлургии, энергетике, машиностроении и других производствах, рассказал Президент РТ Рустам Минниханов с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

«Татарстан активно сотрудничает с Луганской народной республикой в части восстановления города Лисичанска. Будем рады развитию связей и с Донецкой народной республикой», — заметил Минниханов.

Участники встречи наметили направления, которые были бы интересны обоим регионам.

«Есть большой потенциал для развития связей между нашими регионами в таких областях, как металлургия, энергетика, машиностроение и производство компонентов, IT и другие высокие технологии», — перечислил Президент Татарстана.

Пушилин подчеркнул заинтересованность народной республики в сотрудничестве с Татарстаном: «Промышленность Донецкой народной республики готова внести свой вклад»

Напомним, что сегодня утром Президент Татарстана и врио главы ДНР участвовали в Татарстанском машиностроительном форуме. Пушилин поблагодарил руководство РТ за прием делегации из ДНР.