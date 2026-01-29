Минниханов провел рабочую встречу с президентом группы АО «Арнест»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов провел рабочую встречу с президентом компании «Арнест» Алексеем Сагалом. Переговоры состоялись в кабинете Раиса в Доме Правительства Татарстана, сообщает его пресс-служба.

Обсуждались перспективы сотрудничества в реализации ряда инвестиционных инициатив.

«Арнест» является вертикально интегрированным холдингом с активной экспортной деятельностью. Компания входит в число крупнейших российских производителей пива и безалкогольных напитков, занимая около 11% рынка. Производственные мощности холдинга расположены в Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Иркутской областях, а также в Республике Башкортостан, Хабаровском крае и Татарстане.

На встрече также присутствовали заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко, заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров и помощник Раиса Альберт Нафигин.