Минниханов проверил ход уборочной кампании в Кукморском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочных работ в Кукморском районе. Вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия республики Маратом Зяббаровым он осмотрел местные поля, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Также Минниханов встретился с механизаторами, занятыми на уборочных работах, руководителями хозяйств, инвесторами и активом Кукморского района.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Кукморского района Сергей Димитриев доложил, что в среднем с гектара собирают около 50 центнеров урожая. Кроме того, район занимает первое место по производству молока.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики, району нужно активизировать работу по личным подсобным хозяйствам.

Рустам Минниханов отметил, что Кукморский район является примером для других по многим показателям. В ходе общения с главами поселений он заверил, что все государственные программы будут сохранены, несмотря на существующие трудности.