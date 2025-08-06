Минниханов проверил уборку полей и животноводческий комплекс в Сабинском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Сабинском районе проверил, как идут уборочные работы. Также он встретился с механизаторами, руководителями хозяйств и главами поселков, сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Минниханову рассказали, что уборка идет полным ходом: работают все комбайны, уже убрали 31% посевов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отметил, что в районе регулярно обновляют технику, работа кооперативов здесь организована хорошо.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов поблагодарил сельчан за труд и пожелал удачи в уборке.

Также Рустам Минниханов посетил животноводческий комплекс КФХ «Мухаметшин З.З.». За последние три года там построили три коровника на 200 и 390 голов. Сейчас строят еще один на 400 коров – первую часть планируют открыть в октябре, вторую – в 2026 году.