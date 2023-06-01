Минниханов провел заседание татарстанского совета по взаимодействию с «Движением первых»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел расширенное заседание Республиканского координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов назвал символичным тот факт, что мероприятие проходит в Международный день защиты детей, и напомнил, что Президент Владимир Путин объявил период с 2018 по 2027 годы Десятилетием детства. Для этого были утверждены концепция информационной безопасности детей и Стратегия комплексной безопасности детей на период до 2030 года.

«Главная цель государственной политики — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций», — подчеркнул Раис РТ.

Он отметил, что в условиях проведения спецоперации и внешних вызовов власти «не должны упустить подрастающее поколение» и «минимизировать влияние враждебной пропаганды и деструктивных идей и течений, воспитать настоящих патриотов, защитников Родины».

В Татарстане традиционно уделяется большое внимание вопросам защиты детства, а поддержка молодежи — одно из стратегических направлений развития региона, добавил Минниханов.

В регионе накоплен серьезный опыт в сфере молодежной политики: развивается современная инфраструктура, поддерживаются общественные организации и их инициативы, реализуются госпрограммы.

О развитии республиканского отделения «Движения первых» доложил председатель Совета регионального отделения Тимур Сулейманов.

Также были заслушаны выступления о роли детских общественных организаций в воспитании подрастающего поколения России, о поддержке инициатив детей и работе наставников на примере одной из школ Алькеевского района.