Минниханов провел заседание совета директоров «Туполева»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Туполев» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех»). Оно прошло на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

В заседании совета приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, управляющий директор АО «Туполев» Александр Бобрышев и директор Казанского авизавода Зуфар Миргалимов.

Перед заседанием участники ознакомились с ходом модернизации Казанского авиационного завода, где сейчас идут масштабная стройка и техническое перевооружение цехов.

«В ходе совещания были рассмотрены вопросы деятельности АО «Туполев», технического перевооружения и строительства, серийного производства самолетов Ту-214, привлечения на завод новых кадров, внешней кооперации», – говорится в сообщении.

Кроме того, Минниханов присвоил почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» Николаю Савицких, возглавлявшему Казанский авиазавод с 2014 по 2024 годы.