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Минниханов провел заседание совета директоров «Туполева»
Раис РТ Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Туполев» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех»). Оно прошло на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В заседании совета приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, управляющий директор АО «Туполев» Александр Бобрышев и директор Казанского авизавода Зуфар Миргалимов.
Перед заседанием участники ознакомились с ходом модернизации Казанского авиационного завода, где сейчас идут масштабная стройка и техническое перевооружение цехов.
«В ходе совещания были рассмотрены вопросы деятельности АО «Туполев», технического перевооружения и строительства, серийного производства самолетов Ту-214, привлечения на завод новых кадров, внешней кооперации», – говорится в сообщении.
Кроме того, Минниханов присвоил почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан» Николаю Савицких, возглавлявшему Казанский авиазавод с 2014 по 2024 годы.
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